Τροχαίο στη Νέα Εθνική οδό: Σε σοκ οι συμμαθητές του 17χρονου που έχασε την ζωή του στην Πάτρα – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας μετά τον θάνατο ενός 17χρονου μαθητή και του πατέρα του σε τροχαίο με μηχανή στην Νέα Εθνική Οδό στον δρόμο από Πάτρα προς Ρίο.

Όπως μεταδίδει το best.gr, o 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας Κωνσταντίνος, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά το δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Μια συνηθισμένη κυριακάτικη βόλτα μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μια οικογενειακή τραγωδία που βύθισε στο πένθος συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και ολόκληρη την Πάτρα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερα το οποίο εξετάζουν προσεκτικά με σκοπό να εμβαθύνουν στα αίτια το τραγικού δυστυχήματος. Ειδικότερα, η στιγμή του δυστυχήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο καθώς ο 52χρονος πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του.

Από τα στοιχεία, η Τροχαία εξετάζει αν υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος στο τροχαίο.

Να θυμίσουμε πως πατέρας και γιος επέβαιναν στη μηχανή που εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, επί της εθνικής οδού, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, στον δρόμο προς Ρίο.

Παρά το ότι φορούσαν και οι δύο κράνος, η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγο μετά έγινε γνωστό ότι άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε πρόσφατα στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.

Πάτρα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Όπως μετέδωσε το tempo24.news, η μηχανή στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος ξαφνικά ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο. Η πρόσκρουση του δικύκλου στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο 52χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 17χρονος όσο και ο 52χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος.