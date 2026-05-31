ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στο Σβέρνετς: “Να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας”

"Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα"

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στο Σβέρνετς: "Να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας"
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την σοβαρότητα των βίαιων γεγονότων στο Ζβέρνετς της Αλβανίας τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση Ράμα.

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Ζβέρνετς στην Αλβανία προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες.

Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου, αποτελούν, εξάλλου, προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα.

