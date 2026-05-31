Αγία Παρασκευή: Συναγερμός για εξαφάνιση 28χρονης – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα μετά την εξαφάνιση 28χρονης καθώς η γυναίκα αγνοείται από το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2026.

Το Χαμόγελου του Παιδιού προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η Κουτσουράι Ευδοκία Σαββίνα έχει ύψος 1.65 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανό – κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα και κρατούσε πράσινη τσάντα πλάτης. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.



