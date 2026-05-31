Θεσσαλονίκη: Τρόμος με άνδρα που είχε αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκαν μέσα μητέρα και παιδιά

Ένα πραγματικά τρομακτικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη καθώς άνδρας με αλυσοπρίονο βρίσκεται έξω από σπίτι απειλώντας μητέρα και παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ένας άνδρας αυτήν την ώρα βρίσκεται έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο. Μέσα στο σπίτι βρίσκεται μια μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της, ενώ ο άνδρας με το αλυσοπρίονο φαίνεται πως ψάχνει τον σύζυγό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του και κρατείται στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.