Θεσσαλονίκη: Τρόμος με άνδρα που είχε αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκαν μέσα μητέρα και παιδιά
Στο σημείο έχουν κληθεί και σπεύδουν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας
Ένα πραγματικά τρομακτικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη καθώς άνδρας με αλυσοπρίονο βρίσκεται έξω από σπίτι απειλώντας μητέρα και παιδιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ένας άνδρας αυτήν την ώρα βρίσκεται έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο. Μέσα στο σπίτι βρίσκεται μια μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της, ενώ ο άνδρας με το αλυσοπρίονο φαίνεται πως ψάχνει τον σύζυγό της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του και κρατείται στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις