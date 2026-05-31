Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κάσο
Στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι στα 3,7 Ρίχτερ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Κάσου το απόγευμα της Κυριακής (31/5) καθώς στην περιοχή σημειώνεται σημαντική σεισμική ακολουθία τις τελευταίες ώρες.
Σύμφωνα με την λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:10 και είχε επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά της Κάσσου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 6,8 χιλιόμετρα.
πηγή στην Google
