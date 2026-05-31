Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κάσο

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Κάσου το απόγευμα της Κυριακής (31/5) καθώς στην περιοχή σημειώνεται σημαντική σεισμική ακολουθία τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με την λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:10 και είχε επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά της Κάσσου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 6,8 χιλιόμετρα.