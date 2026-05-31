ΠΑΣΟΚ για τα βίαια περιστατικά στην Αλβανία: “Άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της ΕΕ”

Η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΠΑΣΟΚ για τα βίαια περιστατικά στην Αλβανία: "Άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της ΕΕ"
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την έντονη ανησυχία για τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στην Αλβανία εκφράζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την ελληνική πλευρά για την προστασία των ομογενών.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου αναφέρει:

“Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενή, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας ενός για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και αφ’ ετέρου για την άμεση γνωστοποίηση των σχετικών ζητημάτων στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.”

