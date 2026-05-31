Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 41 και 39 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσαλονίκη, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, όταν το μόλις 4,5 ετών παιδί εντοπίστηκε να περιφέρεται ασυνόδευτο σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Συκεών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των γονέων ξεκίνησε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (30.05). Κατά τη διάρκεια περιπολίας, αστυνομικοί εντόπισαν το νήπιο να κινείται μόνο του και χωρίς καμία επίβλεψη σε κεντρικό σημείο της περιοχής.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μερίμνησαν άμεσα για την ασφάλεια και την προστασία του μικρού παιδιού, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των κηδεμόνων του.

Οι συνθήκες της διαφυγής

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την προανάκριση, οι γονείς είχαν αποχωρήσει από την οικία τους, αναθέτοντας προσωρινά την εποπτεία του 4,5 ετών αγοριού στην ανήλικη αδελφή του.

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, το νήπιο διέλαθε της προσοχής της και κατάφερε να βγει από το σπίτι, καταλήγοντας μόνο του στον δρόμο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε εκτός της οικογενειακής εστίας χωρίς καμία επιτήρηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ζευγαριού αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.