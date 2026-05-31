Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς τις υποχρεώσεις του για την νέα χρονιά καθώς ήξερε εδώ και αρκετό καιρό ότι θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Αλβανίας το βράδυ της Κυριακής (31/5), οι “πράσινοι” έμαθαν τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους που ενδέχεται να βρεθούν στο μονοπάτι του.

Το τριφύλλι θα μάθει τον αντίπαλό του στη Νιόν στις 17 Ιουνίου.

Ο πρώτος ευρωπαϊκός του αγώνας θα είναι στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.

Ισχυροί

Μπράγκα 63.750

Άγιαξ 58.250

Κοπεγχάγη 54.375

Γάνδη ή Γκενκ 39.000

Ραπίντ Βιέννης 29.750

Παναθηναϊκός 29.250

Λουντογκόρετς 28.750

Στεάουα 25.500

Ρακόφ 22.250

Παρτίζαν 22.000

Λουγκάνο 21.250

ΑΕΚ Λάρνακας 20.250

Μπασακσεχίρ 19.500

Ριέκα 18.625

Κλουζ 17.500

Ελσίνκι 14.000

Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500

Μπραν 12.250

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875

Νόα 10.750

Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000

Χράντετς Κράλοβε 9.075

Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500

Αούστρια Βιέννης 9.500

Κατοβίτσε 9.350

Βαντούζ 8.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500

Νόρτζερλαντ 8.421

Τόμπολ Κοστανάι 8.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500

Απόλλων Λεμεσσού 7.088

Χιμπέρνιαν 7.000

HB Τόρσβαν 7.000

Σιόν 6.940

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500

Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500

Ανίσχυροι

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βλάζνια 6.500

Πανεβέζις 6.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Νέφτσι Μπακού 6.500

Μάδεργουελ 6.410

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βίκινγκουρ Γκότα 6.000

Ντουνάισκα Στρέντα 6.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λα Φιορίτα 6.000

ΓΚΑΪΣ 5.925

Γκέτεμποργκ 5.925

Βαραζντίν 5.631

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 5.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέτσιτς 5.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντίλα Γκόρι 5.500

Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζίλινα (Europa League) 5.500

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπάτε Μπορίσοφ 5.500

Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βοϊβοντίνα (Europa League) 5.500

Χάποελ Τελ Αβίβ 5.500

Πάκσι 5.437

Ντέμπρετσεν 5.437

Πολισία Ζιτομίρ 5.182

Τσερκάσι 5.182

Ζελέζνιτσαρ 5.150

Ητηημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Europa League) 5.050

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σαράγεβο 5.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σεν Ζόζεφς 5.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες 5.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Τιφλίδας 5.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλασκέρτ 5.000

Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλουμίνι (Europa League) 4.893

Κόπερ 4.893

Μπράβο 4.893

Τουράν 4.587

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τορπέντο Κουτάισι 4.500

Ζίμπρου Κισινάου 4.500

Βαλούρ 4.500

Άουντα 4.500

ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4.212

Σέλμπουρν 4.000

Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέρι Σίτι (Europa League) 4.000

Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βέστρι (Europa League) 3.304

Ντουκατζίνι 2.797

Βαλέτα 1.800

Κόλραϊν 1.450

Το πρωί της 17ης Ιουνίου, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε ένα μικρότερο γκρουπ κι έτσι πιθανοί του αντίπαλοι θα μειωθούν από τους 43 στους πέντε ή έξι. Το “τριφύλλι” ξέρει ήδη ότι θα είναι ισχυρός και στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League.