Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League
Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς τις υποχρεώσεις του για την νέα χρονιά καθώς ήξερε εδώ και αρκετό καιρό ότι θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Αλβανίας το βράδυ της Κυριακής (31/5), οι “πράσινοι” έμαθαν τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους που ενδέχεται να βρεθούν στο μονοπάτι του.
Το τριφύλλι θα μάθει τον αντίπαλό του στη Νιόν στις 17 Ιουνίου.
Ο πρώτος ευρωπαϊκός του αγώνας θα είναι στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.
Ισχυροί
- Μπράγκα 63.750
- Άγιαξ 58.250
- Κοπεγχάγη 54.375
- Γάνδη ή Γκενκ 39.000
- Ραπίντ Βιέννης 29.750
- Παναθηναϊκός 29.250
- Λουντογκόρετς 28.750
- Στεάουα 25.500
- Ρακόφ 22.250
- Παρτίζαν 22.000
- Λουγκάνο 21.250
- ΑΕΚ Λάρνακας 20.250
- Μπασακσεχίρ 19.500
- Ριέκα 18.625
- Κλουζ 17.500
- Ελσίνκι 14.000
- Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500
- Μπραν 12.250
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875
- Νόα 10.750
- Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000
- Χράντετς Κράλοβε 9.075
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500
- Αούστρια Βιέννης 9.500
- Κατοβίτσε 9.350
- Βαντούζ 8.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500
- Νόρτζερλαντ 8.421
- Τόμπολ Κοστανάι 8.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500
- Απόλλων Λεμεσσού 7.088
- Χιμπέρνιαν 7.000
- HB Τόρσβαν 7.000
- Σιόν 6.940
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500
- Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500
Ανίσχυροι
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βλάζνια 6.500
- Πανεβέζις 6.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Νέφτσι Μπακού 6.500
- Μάδεργουελ 6.410
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βίκινγκουρ Γκότα 6.000
- Ντουνάισκα Στρέντα 6.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λα Φιορίτα 6.000
- ΓΚΑΪΣ 5.925
- Γκέτεμποργκ 5.925
- Βαραζντίν 5.631
- Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 5.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέτσιτς 5.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντίλα Γκόρι 5.500
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζίλινα (Europa League) 5.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπάτε Μπορίσοφ 5.500
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βοϊβοντίνα (Europa League) 5.500
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5.500
- Πάκσι 5.437
- Ντέμπρετσεν 5.437
- Πολισία Ζιτομίρ 5.182
- Τσερκάσι 5.182
- Ζελέζνιτσαρ 5.150
- Ητηημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Europa League) 5.050
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σαράγεβο 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σεν Ζόζεφς 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Τιφλίδας 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλασκέρτ 5.000
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλουμίνι (Europa League) 4.893
- Κόπερ 4.893
- Μπράβο 4.893
- Τουράν 4.587
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τορπέντο Κουτάισι 4.500
- Ζίμπρου Κισινάου 4.500
- Βαλούρ 4.500
- Άουντα 4.500
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4.212
- Σέλμπουρν 4.000
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέρι Σίτι (Europa League) 4.000
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βέστρι (Europa League) 3.304
- Ντουκατζίνι 2.797
- Βαλέτα 1.800
- Κόλραϊν 1.450
Το πρωί της 17ης Ιουνίου, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε ένα μικρότερο γκρουπ κι έτσι πιθανοί του αντίπαλοι θα μειωθούν από τους 43 στους πέντε ή έξι. Το “τριφύλλι” ξέρει ήδη ότι θα είναι ισχυρός και στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League.
