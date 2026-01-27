Νέο χτύπημα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ – Νεκρός 54χρονος στη Λάρισα στο άκουσμα της τραγωδίας στη Ρουμανία

Ένα ακόμη χτύπημα δέχθηκε την Τρίτη 27/1 η οικογένεια του ΠΑΟΚ καθώς ένας ακόμη φίλος της ομάδας έχασε τη ζωή του στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας στη συνοικία της Φιλιππούπολης στη Λάρισα κατέρρευσε όταν έμαθε πως ένας φίλος του είχε χάσει τη ζωή του στην τραγωδία με τους νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.

Σύμφωνα με το Onlarisa περίοικοι ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.