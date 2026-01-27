ΠΑΟΚ: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς Έλληνες στη Ρουμανία – Η μοιραία διαδρομή και τα αίτια που εξετάζουν οι τοπικές Αρχές

Μνήμες του τραγικού δυστυχήματος του 1999 ξύπνησε στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01) σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, με απολογισμό επτά νεκρούς.

Το δυστύχημα συνέβη όταν βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λιόν, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, στο όχημα επέβαιναν συνολικά δέκα άτομα. Έξι εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε και έβδομο άτομο. Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής Τιμισοάρα, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, στο βαν επέβαιναν οπαδοί από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από τον ΣΦ Κατερίνης, καθώς και από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι νεκροί είναι τρεις από την Αλεξάνδρεια, τρεις από τη Θεσσαλονίκη και ένας από την Κατερίνη.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Παναγιώτης Γκυρίνης, ανέφερε ότι τρία από τα θύματα, ηλικίας 25 έως 27 ετών, κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ένα ακόμη θύμα είχε καταγωγή από την Πιερία.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

Γιατί ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδρομή

Σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησαν οι φίλαθλοι, επισημαίνεται ότι τα οχήματα που μεταφέρουν οργανωμένους οπαδούς για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις συχνά επιλέγουν τη διέλευση μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, καθώς πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλογή αυτή γίνεται προκειμένου να αποφευχθούν οι πολύωρες καθυστερήσεις στα σύνορα χωρών εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδρομή αποδείχθηκε μοιραία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ, με έναν να φέρει ελαφρά τραύματα και δύο να νοσηλεύονται με σοβαρότερες κακώσεις.

Τα αίτια της τραγωδίας

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη σωστή λωρίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι τέτοια δυστυχήματα συνδέονται συχνά με στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού.

Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως κόπωση, έντονη διάσπαση προσοχής ή ακόμη και αιφνίδια αδιαθεσία μπορεί να αποβούν καθοριστικοί. «Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα έντονης απόσπασης για να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα δεν είχαν ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης, καθώς ο μέσος χρόνος αντίδρασης κυμαίνεται στα 1,5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το βυτιοφόρο μετέφερε αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί διαρροή του φορτίου, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.