Νέα Στύρα: Πώς κατέληξε στη θάλασσα το αυτοκίνητο με τους 4 επιβαίνοντες – Βούτηξε και τους έσωσε Λιμενικός

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τέταρτης 24/12, παραμονή Χριστουγέννων, στο λιμάνι των Νέων Στύρων, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Νέων Στύρων ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε εντός του λιμανιού, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες ενδείξεις, η μειωμένη ορατότητα φέρεται να ήταν η αιτία που οδήγησε το όχημα στην πτώση του στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, το οποίο χωρίς δισταγμό βούτηξε στο νερό και κατάφερε να απεγκλωβίσει και τους τέσσερις επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο παιδιά. Ευτυχώς, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Το όχημα ανελκύστηκε αργότερα με τη συνδρομή ιδιωτικού γερανοφόρου οχήματος, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Στύρων του Λιμεναρχείου Καρύστου.