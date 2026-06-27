Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Τέσσερις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση (Φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια όταν συγκρούστηκαν δυο οχήματα με αποτέλεσμα 4 άτομα να τραυματιστούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο δρόμο της Δροσιάς στη Χαλκίδα.

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Η Πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο και απεγκλώβισε άτομα και από τα δυο αυτοκίνητα.