Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Τέσσερις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση (Φωτογραφίες)
Οι εικόνες από το σημείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια όταν συγκρούστηκαν δυο οχήματα με αποτέλεσμα 4 άτομα να τραυματιστούν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο δρόμο της Δροσιάς στη Χαλκίδα.
Η Πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο και απεγκλώβισε άτομα και από τα δυο αυτοκίνητα.
πηγή στην Google
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