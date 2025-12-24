Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Συναγερμός στο λιμάνι όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού

DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:08

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης ΙΧ επιβατικού που σημειώθηκε βραδινές ώρες σήμερα στο λιμάνι των Νέων Στύρων Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.

