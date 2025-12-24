Νέα Στύρα: Συναγερμός στο λιμάνι όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης ΙΧ επιβατικού που σημειώθηκε βραδινές ώρες σήμερα στο λιμάνι των Νέων Στύρων Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.