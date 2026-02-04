Νέα Πέραμος: Πού ψάχνουν τους δολοφόνους του 27χρονου – “Κλειδί” η σύντροφός του και η περιουσία του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την άγρια υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

«Από τον πρώτο γύρο καταθέσεων θα λέγαμε, μετά την αρπαγή του, δεν οδηγηθήκαμε από συγγενικά πρόσωπα προς κάποια κατεύθυνση» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στο πρόσωπο, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, και οι απαγωγείς τον είχαν κρατήσει ζωντανό σχεδόν έξι 24ωρα, καθώς βρέθηκε στο στομάχι του και τροφή για την οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η πέψη.

Επίσης, από το πόρισμα του ιατροδικαστή έμαθαν ότι οι δράστες εκτέλεσαν πισώπλατα το θύμα με 9 βολίδες στην πλάτη και μια χαριστική βολή στο κεφάλι.

Το μυστήριο γύρω από το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας περιπλέκεται, καθώς κανείς δεν ζήτησε λύτρα από την οικογένεια.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο κάτι να μη πήγε σύμφωνα με το σχέδιο των δραστών, ενώ αναζητούν απαντήσεις στο προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 27χρονου.

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας του 27χρονου ανέφερε πως είναι βέβαιος ότι η σύντροφος του γιου του, αλλά και η μητέρα του, με την οποία έχει χωρίσει, «γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του».

«Η οικογένεια ξέρει ο γιος μου που ήταν μπλεγμένος. Ξέρει πάρα πολλά η οικογένεια από εκεί. Ξέρουν τι έχει γίνει. Eγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ”Μανώλη, αυτά τα πράγματα που κάνεις, θα το φας το κεφάλι σου”» είπε ο πατέρας του.

Χθες Τρίτη 3/2 κατέθεσε στην Αστυνομία και η σύντροφος του 27χρονου, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τις έρευνες. Η ίδια ήταν μάρτυρας των δραματικών γεγονότων το μοιραίο βράδυ της αρπαγής, παρακολουθώντας τα πάντα από το θυροτηλέφωνο του σπιτιού της.

«Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο» φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί επίσης επικεντρώνονται στη συλλογή καταθέσεων αλλά και βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ θεωρούν κομβικό στοιχείο το αυτοκίνητο των δραστών,.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί αναζητούν το σημείο, όπου κρατούσαν όμηρο για ημέρες τον επιχειρηματία πριν τον εκτελέσουν στη Νέα Πέραμο.

Οι Αρχές ψάχνουν απαντήσεις ακόμη και στα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. Όλα είναι στο μικροσκόπιο, από την επαγγελματική δραστηριότητα, μέχρι τη μεγάλη κληρονομιά που είχε λάβει το θύμα από τον παππού του.

Σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, σε σχέση με τα πολλά χρήματα που είχε το θύμα, λένε πως δεν είχαν προέλθει από την εταιρεία του αλλά από χρήματα του παππού του.

Όταν ο παππούς του πέθανε, πριν από δύο χρόνια, του είχε αφήσει τεράστια περιουσία, που αφορούσε σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ακίνητα. Μάλιστα, μέρος αυτής της κληρονομιάς είχε δεχθεί και ο πατέρας του, με τον οποίο το θύμα δεν είχε καλές σχέσεις. Αυτά τα πλούτη, οδήγησαν, σύμφωνα με τους οικείους του στο να πλησιάσουν τον 27χρονο άτομα που ενδεχομένως ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν, όπως επίσης, έχτισε τις φιλίες του με βάση το χρήμα και έτσι έκανε κακές παρέες, όπως μετέδωσε το Star.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φέρεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής και εμφανίζει υψηλά κέρδη.

Επιπλέον, το 2024 ο 27χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η αστυνομία εξετάζει και τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των γεγονότων.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 27χρονου στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς πριν από 3 χρόνια είχε πέσει θύμα hacking.

Η δολοφονία του θείου του 27χρονου

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει ακόμα πιο δραματική διάσταση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια βιώνει μία δολοφονία. Το 1999, ο θείος του 27χρονου, Γιώργος Βροντάκης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του σε ηλικία 29 ετών.

Η σύζυγός του τότε υποστήριξε ότι τρεις ληστές μπήκαν στο σπίτι και τον σκότωσαν. Μήνες αργότερα, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σκηνικό ήταν στημένο και η ηθική αυτουργός ήταν η ίδια η σύζυγος, η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν αλλοδαπό εργάτη.

Η γυναίκα καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή πέντε ετών και έξι μηνών στις φυλακές Κορυδαλλού. Το 2005 αποφυλακίστηκε, όμως έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη φυλακή, αφού δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλει 500.000 ευρώ ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη στην οικογένεια του θύματος.