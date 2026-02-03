Νέα Πέραμος: Έπεσε σε αντιφάσεις στη μαραθώνια κατάθεσή της η σύντροφος του 27χρονου – Πού στρέφονται οι έρευνες των αστυνομικών

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, εστιάζοντας σε κρίσιμα σημεία που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η σύντροφος του θύματος, η οποία πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ το μεσημέρι και κατέθετε επί ώρες, καθώς θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζει κάτι και ότι ο σύντροφός της δεν της είχε αποκαλύψει κάτι ανησυχητικό.

Έπεσε σε αντιφάσεις

Πάντως, η ίδια ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση του 27χρονου, περίπου 7–8 ώρες μετά την απαγωγή του. Σε καταθέσεις της ανέφερε ότι είδε τους ένοπλους να βάζουν τον νεαρό στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή έρχεται σε αντίφαση με βίντεο που φέρεται να υπάρχει και δείχνει τον 27χρονο να μπαίνει απευθείας στο όχημα των δραστών, χωρίς να χτυπάει το κουδούνι της πολυκατοικίας. Δεν είναι γνωστό αν τον εξανάγκασαν να το κάνει, πιθανόν με χρήση όπλου.

Είχαν χακάρει το προφίλ του 27χρονου στο Instagram πριν τρία χρόνια

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές εξετάζουν και ένα περιστατικό που συνέβη πριν από τρία χρόνια, τον Ιανουάριο του 2023, όταν άγνωστος είχε χάκαρει τον λογαριασμό του θύματος στο Instagram και είχε γράψει: «μην επικοινωνείτε μαζί του, βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του».

Μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ποιος και για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Παράλληλα, η αστυνομία στρέφει τις έρευνες στο όχημα των δραστών, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, καθώς και στα άτομα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή το θύμα, αλλά και σε ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι γιατί οι απαγωγείς κράτησαν τον 27χρονο ζωντανό για έξι ημέρες, πριν τον εγκαταλείψουν νεκρό στο ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να φτάσουν στους δράστες.

«Του είχα πει να κόψει τις κακές παρές αλλιώς θα φάει το κεφάλι του»

Ο πατέρας του θύματος, σε δηλώσεις του στο Mega, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές, παραπέμποντας για απαντήσεις στη σύντροφο και τη μητέρα του 27χρονου.

«Δεν υπάρχει ο γιος μου στη ζωή να μου πει αν δεχόταν απειλές ή όχι. Αυτό το ξέρει η Ασφάλεια και θα το βρει», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η οικογένεια που τον αγαπούσε κάνει πως τον αγαπάει και δεν μιλάει».

Όπως είπε, ο τελευταίος τους επαφή ήταν σε δικαστήριο, για υπόθεση του πατέρα του, όπου και οι δύο ήταν μάρτυρες. «Δεν είχα δει κάποιο σημάδι, όλα ήταν εντάξει», ανέφερε. Επιπλέον, περιέγραψε ότι η κόρη του ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας, θεωρώντας αρχικά ότι πρόκειται για κακόγουστο αστείο.

Ο πατέρας υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν ο γιος του «ενοχλούσε κάποιον» και ότι το μόνο που γνώριζε για τη δραστηριότητά του ήταν ότι διατηρούσε κατάστημα εύρεσης εργατών.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να οδηγηθεί στη φυλακή», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

Η άγρια δολοφονία του θείου του από τη θεία του το 1999

Η οικογένεια του 27χρονου επιχειρηματία έρχεται για δεύτερη φορά αντιμέτωπη με ένα φρικτό έγκλημα.

Ο θείος του 27χρονου, το 1999 βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του. Ήταν ένα έγκλημα πάθους που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και ήταν για μήνες πρωτοσέλιδο μέχρι να εξιχνιαστεί.

Μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου 1999, ο 29χρονος Γιώργος Βροντάκης δολοφονήθηκε στην κρεβατοκάμαρά του από δύο μαχαιριές στην πλάτη και μία στον λαιμό. Η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι τρεις ληστές είχαν εισβάλει στο σπίτι, σκότωσαν τον άνδρα της και την έδεσαν και τη φίμωσαν. Τελικά, ο 9χρονος γιος τους κατάφερε να την λυτρώσει και να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Το ματωμένο μαχαίρι βρέθηκε σε οικοδομή, μόλις 50 μέτρα από το σπίτι, από τον ίδιο τον πατέρα του θύματος. Οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί. Για μήνες, η χήρα εμφανιζόταν συντετριμμένη, ζητώντας δικαίωση για εκείνη και τα παιδιά της. Η αλήθεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική.

Εννιά μήνες αργότερα, οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στην αποκάλυψη που σόκαρε: η σύζυγος ήταν η ηθική αυτουργός της δολοφονίας, ενώ η δήθεν ληστεία ήταν σκηνοθετημένη. Δράστης του φόνου ήταν ένας υπήκοος Αλβανίας, εργαζόμενος στην οικοδομή τους, ο οποίος διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές ήταν αδιάσειστα, αν και η γυναίκα ποτέ δεν παραδέχτηκε την πράξη της.

Στα δύο δικαστήρια που ακολούθησαν, ο μεγαλύτερος γιος περιέγραψε τη νύχτα του φόνου: πώς ξύπνησε, πώς βρήκε τη μητέρα του δεμένη και φιμωμένη και πώς αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό στο κρεβάτι.

Η σύζυγος καταδικάστηκε σε πεντέμιση χρόνια στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Τα δύο ανήλικα παιδιά μεγάλωσαν με τη γιαγιά τους στον Ασπρόπυργο, μακριά από τη μητέρα τους.

Το καλοκαίρι του 2005, η αίτησή της για αποφυλάκιση έγινε δεκτή, αλλά έναν χρόνο μετά επέστρεψε στις φυλακές του Κορυδαλλού. Παράλληλα, η οικογένεια του θύματος δικαιώθηκε στην αγωγή που είχε καταθέσει για ψυχική οδύνη, με την κατηγορούμενη να υποχρεώνεται να καταβάλει 500.000 ευρώ.