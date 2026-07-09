Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, τα τρία άτομα (δυο ημεδαποί και αλλοδαπός, ηλικίας 43, 36 και 26 ετών αντίστοιχα), συνελήφθησαν την Τετάρτη 8/7 για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του 43χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 08/07/2026 σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν 36χρονος και 26χρονος, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού -2- συσκευασίες που περιείχαν MDMA,ποσότητα που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 43χρονο.

Ακολούθως, βραδινές ώρες της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 43χρονου, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, MDMA, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ναρκωτικών δισκίων -ECSTASY- καθώς και πλαστικές φιάλες που περιείχαν παραφινέλαιο, αμυγδαλέλαιο και βουτυρολακτόνη.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -90- γραμμαρίων

MDMA, βάρους -1.180,3- γραμμαρίων

ηρωίνη, βάρους -30- γραμμαρίων

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους -121- γραμμαρίων

κεταμίνη, βάρους -129- γραμμαρίων

-223- δισκία ECSTASY,

-9- ναρκωτικά δισκία,

γυάλινο φιαλίδιο με βουτυρολακτόνη (GBL) βάρους -80- γραμμαρίων ,

-6- πλαστικές φιάλες με βουτυρολακτόνη (GBL) συνολικού μικτού βάρους -5- λίτρων,

πλαστική φιάλη με παραφινέλαιο βάρους -1- λίτρου,

πλαστική φιάλη με αμυγδαλέλαιο βάρους -1- λίτρου,

πλαστικό κυτίο που περιείχε μαγειρική σόδα, συσκευή κένωσης αέρα, φλόγιστρο, γυάλινο μετρητή, δοκιμαστικό γυάλινο σωλήνα, -2- χωνιά μετάγγισης υγρών, -8- γυάλινα φιαλίδια επιμερισμού και πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού,

-46.250- ευρώ, -20.000- πέσος Κολομβίας και -46- λέι Ρουμανίας ,

-13- κάμερες κλειστού κυκλώματος,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον -125.000- ευρώ.

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Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για όμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.