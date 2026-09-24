Ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη – Στους «8» χωρίς να χάσει σετ

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 2-0 σετ της Γιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε να δώσει μάχη στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 7-5, πριν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της και κυριαρχήσει απόλυτα στο δεύτερο, φτάνοντας στο επιβλητικό 6-1.

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Με τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, η Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για την τελική οκτάδα, χωρίς να έχει χάσει σετ.

Μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ

Η Νάο Χιμπίνο μπήκε αποφασισμένη στον αγώνα και κατάφερε να προβάλει ισχυρή αντίσταση στην Ελληνίδα τενίστρια.

Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο αθλήτριες να μένουν κοντά στο σκορ και τη Σάκκαρη να καλείται να διαχειριστεί την πίεση στα κρίσιμα γκέιμ.

Η 31χρονη Ελληνίδα διατήρησε την ψυχραιμία της και, ανεβάζοντας την απόδοσή της στο καθοριστικό σημείο, κατέκτησε το σετ με 7-5.

Κυρίαρχη στο δεύτερο σετ

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο σετ, με τη Σάκκαρη να επιβάλλει τον ρυθμό της από τους πρώτους πόντους.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πίεσε την αντίπαλό της από τη βασική γραμμή, περιόρισε τα λάθη της και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο σερβίς της Χιμπίνο.

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Η Γιαπωνέζα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της και η Σάκκαρη έκλεισε το δεύτερο σετ με 6-1, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση.

Δεύτερη διαδοχική νίκη με 2-0

Η Μαρία Σάκκαρη είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη Σιγκαπούρη με νίκη απέναντι στη Λίντα Φρουχβίρτοβα.

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Στην πρεμιέρα της, η Ελληνίδα είχε επικρατήσει επίσης με 2-0 σετ και σκορ 6-4, 6-1, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη φάση των «16».

Το DEBATER είχε καταγράψει τη νικηφόρα πρεμιέρα της Σάκκαρη απέναντι στη Φρουχβίρτοβα, όταν η Ελληνίδα τενίστρια ανέβασε την απόδοσή της μετά το μέσο του πρώτου σετ και κυριάρχησε στη συνέχεια.

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Με απολογισμό τέσσερα κερδισμένα σετ και κανένα χαμένο, η Σάκκαρη δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει της συνέχειας του τουρνουά.

Στόχος πλέον τα ημιτελικά

Μετά την πρόκριση επί της Χιμπίνο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στρέφει την προσοχή της στην προημιτελική φάση.

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Στόχος της είναι να συνεχίσει τις πειστικές εμφανίσεις και να εξασφαλίσει μία θέση στα ημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης.