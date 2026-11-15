Πάτρα: “Έφταιγε ο μεταβολισμός του” λένε οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε υποσιτισμένο

Προφυλακιστέο κρίθηκε το ζευγάρι του οποίου το βρέφος βρέθηκε υποσιτισμένο, μετά την απολογία του ενώποιον του ανακριτή στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι δύο γονείς αρνήθηκαν ότι το παιδί τους ήταν υποσιτισμένο, υποστηρίζοντας πως η εικόνα που παρουσίαζε οφειλόταν στον μεταβολισμό του και όχι σε ανεπαρκή σίτιση.

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Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ακόμη έξι παιδιά, διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους και οι δύο γονείς οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Σημειώνεται ότι ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία του βρέφους, το οποίο αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Τραύματα από δαγκώματα τρωκτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11), όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας από καταυλισμό στην Εγλυκάδα έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από τα τραύματα να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα για την προέλευσή τους.

Λόγω της κατάστασής της υγείας του μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).

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Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη.