Tο γυναικολογικό τμήμα του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», πραγματοποίησε σήμερα με επιτυχία την πρώτη κυτταρομειωτική επέμβαση με υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) για προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. Η γυναικολογική κλινική του «Μεταξά» είναι η πρώτη στην Αττική που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επέμβαση για αυτή την ένδειξη.

Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποιούνται ήδη επεμβάσεις HIPEC και PIPAC από τη χειρουργική κλινική.

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Στην επέμβαση συμμετείχαν ο διευθυντής του γυναικολογικού τμήματος, Κωνσταντίνος Πατσούρας, ο επιμελητής Α΄ και γυναικολόγος-ογκολόγος Δρ Χρήστος Ιαβάτσο, θεράπων ιατρός της ασθενούς και πιστοποιημένος στην κυτταρομειωτική χειρουργική – υπεύθυνος HIPEC γυναικολογικής κλινικής, η επιμελήτρια ΕΣΥ, Ευγενία Καραβιώτη, η ειδικευόμενη ιατρός, Αθηνά Μήτση, και ο επιμελητής Α΄ αναισθησιολόγος ΕΣΥ, Νικόλαος Παντέλας.

Για τη συγκεκριμένη ασθενή, η θεραπευτική προσέγγιση επιλέχθηκε από το ογκολογικό συμβούλιο του νοσοκομείου, με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και την επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς και την εξατομικευμένη αξιολόγηση της περίπτωσής της.

Η HIPEC συνδυάζει την κυτταρομειωτική χειρουργική, δηλαδή την αφαίρεση της ορατής νόσου από την κοιλιακή κοιλότητα, με την κυκλοφορία θερμαινόμενου χημειοθεραπευτικού φαρμάκου στην ίδια περιοχή, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. Η μέθοδος έχει μελετηθεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για επιλεγμένες ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. Η μελέτη OVHIPEC-1 έδειξε όφελος στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και στη συνολική επιβίωση για ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙΙ που υποβλήθηκαν σε ενδιάμεση κυτταρομείωση μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία.

Η HIPEC αποτελεί εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή, η οποία εφαρμόζεται σε κατάλληλα επιλεγμένες ασθενείς, έπειτα από αξιολόγηση της διεπιστημονικής ομάδας και σε κέντρα με την απαιτούμενη εμπειρία και υποδομή.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε:

«Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση απέναντι στους ογκολογικούς μας ασθενείς, ότι το Νοσοκομείο Μεταξά θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του καρκίνου με χρήση των πλέον σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, θεραπεύοντας παράλληλα και τις σημαντικές ελλείψεις που ‘κληρονόμησε’ από το παρελθόν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η γυναικολογική κλινική εκκίνησε σήμερα το θεραπευτικό πρωτόκολλο της HIPEC σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών, γράφοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του νοσοκομείου μας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα του ‘Μεταξά’, που έφεραν εις πέρας με επιτυχία την εν λόγω επέμβαση, παρέχοντας πλέον μια ακόμα εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή σε γυναίκες με τη συγκεκριμένη νόσο.

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Πρόκειται για μια ακόμα τρανή απόδειξη, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να πρωτοπορεί και να καινοτομεί επ’ ωφελεία των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τον καρκίνο».

Ο διευθυντής της γυναικολογικής κλινικής, Κωνσταντίνος Πατσούρας ανέφερε:

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«Η γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται στην αιχμή της θεραπείας του καρκίνου, τόσο μέσω της χρήσης της ρομποτικής χειρουργικής όσο και της κυτταρομειωτικής επέμβασης με υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) που διενεργείται από σήμερα και στο εξής.

Με απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τη στήριξη της διοίκησης, το ‘Μεταξά’ αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, παρέχοντας στις ογκολογικές ασθενείς τις πιο πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης της νόσου».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ