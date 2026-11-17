Σε συνολικά 20 προσαγωγές και τέσσερις συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τις πορείες της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στην Αθήνα έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ προσαγωγές, μία από τις οποίες μετατράπηκε σε σύλληψη. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν 12 προληπτικές προσαγωγές, με τρία πρόσωπα να συλλαμβάνονται.

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Μία από τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη αφορά την κατοχή μαχαιριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί επισήμως τα αδικήματα για τα οποία συνελήφθησαν τα άλλα δύο πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη και ο προσαχθείς στην Αθήνα.

Οκτώ προσαγωγές και μία σύλληψη στην Αθήνα

Οι προληπτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της Αθήνας και κατά μήκος της διαδρομής προς την αμερικανική πρεσβεία.

Ο αριθμός των προσαγωγών στην πρωτεύουσα αυξήθηκε στις οκτώ, ενώ μία από αυτές μετατράπηκε σε σύλληψη.

Νωρίτερα, γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα κατά τη διάρκεια προελέγχου στη συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και Φειδίου.

Η αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δεύτερη επίθεση κατά αστυνομικών σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου, κατά τη διάρκεια προελέγχου σε σώμα πορείας, χωρίς να αναφερθεί άλλος τραυματισμός.

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Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη – Η μία για μαχαίρι

Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν 12 προληπτικές προσαγωγές πριν και κατά την έναρξη των συγκεντρώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Από τους 12 προσαχθέντες, οι τρεις συνελήφθησαν. Στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

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Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε κεντρικούς δρόμους από τους οποίους διέρχονται οι πορείες.

Στην κεφαλή της πορείας οι αντιστασιακοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κεντρική πορεία στην Αθήνα για τη συμπλήρωση 53 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

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Στην κεφαλή του συλλαλητηρίου βρίσκεται ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974, κρατώντας πανό με τα συνθήματα:

«Αντίσταση για πάντα στον φασισμό»

«Ανοιχτό – Ελεύθερο Πολυτεχνείο»

Ακολουθούν φοιτητικοί σύλλογοι με κεντρικά συνθήματα «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία, εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία» και «Το Πολυτεχνείο ανήκει στον λαό».

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Στην πορεία συμμετέχουν ακόμη φορείς, κόμματα, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από την πλατεία Κλαυθμώνος και το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και κατευθύνονται προς την αμερικανική πρεσβεία.

Σε εξέλιξη και η πορεία του ΚΚΕ

Από τη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου ξεκίνησε η αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση και πορεία του ΚΚΕ, επίσης με κατεύθυνση την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα, όταν ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις στον χώρο του Πολυτεχνείου, φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση και κινήθηκαν προς το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, αναμένοντας την εκκίνηση του κύριου όγκου της διαδήλωσης.

Περίπου στις 15:30 ξεκίνησε και η ξεχωριστή πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, προς την αμερικανική πρεσβεία.

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο του κέντρου της Αθήνας, με την Τροχαία να διακόπτει σταδιακά την κυκλοφορία ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών.

Οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής παραμένουν κλειστοί, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι κλειστοί δρόμοι και οι αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παρουσιάζονται στο σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ drones και ελικόπτερο μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.