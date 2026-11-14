Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση

Την προφυλάκιση των γονιών του τεσσάρων μηνών βρέφους, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος του 21χρονου πατέρα και της 26χρονης μητέρας είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

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Σημειώνεται ότι ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία του βρέφους, το οποίο αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.