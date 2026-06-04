Ναύπακτος: «Δεν πρόλαβα να φρενάρω – Με φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσα άνθρωπο», λέει ο 75χρονος για το σοκαριστικό τροχαίο

Στο τεχνικό κομμάτι και σε πιθανή δυσλειτουργία του οχήματός του αποδίδει ο 75χρονος οδηγός το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Το περιστατικό, το οποίο από καθαρή τύχη δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε όταν το πολυτελές όχημα του ηλικιωμένου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και παρέσυρε διαδοχικά τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα ΙΧ, καθώς και ένα τρίτο όχημα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα του.

Η πορεία του ανακόπηκε αφού προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε τραπεζοκαθίσματα και εξοπλισμό δύο παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, όταν μια μητέρα πρόλαβε να βγάλει το παιδί της από το δικό τους σταθμευμένο όχημα, ακριβώς πριν αυτό εμβολιστεί.

Περιγράφοντας τις συνθήκες του ατυχήματος μιλώντας στο MEGA, ο 75χρονος δήλωσε: «Οδηγούσα και… έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι; Ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω».

Αναφερόμενος στην ταχύτητα με την οποία κινούταν, σημείωσε πως πήγαινε «με 30, 40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα. Και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα», συμπληρώνοντας για τους χειρισμούς του: «Εγώ αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί.

Δεν έστριψα το τιμόνι ούτε τίποτα για να μην χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ εγώ. Ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά».

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Ο ηλικιωμένος εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα, λέγοντας: «ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός να μην σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα, ένα χιλιόμετρο, δύο πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι».

Ερωτηθείς για τη συντήρηση του αυτοκινήτου του, ο ηλικιωμένος οδηγός εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «μόνο συντήρηση; Εγώ έχω δύο mercedes. Είναι αυτόματες. Είναι καινούργιες.

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Η μία είναι 3.000 κυβικά και αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές. Ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα αλλά προσεγμένα. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα επειδή είναι μεγάλα και τα προσέχω πολύ», ανέφερε.

Παράλληλα, επέμεινε πως το όχημα δεν είχε παρουσιάσει ποτέ προβλήματα στο παρελθόν: «κανένα πρόβλημα. Τώρα κόλλησε το γκάζι; Τι έγινε; Και πήγα και έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια».

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Τέλος, αναφορικά με το ιστορικό του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ο 75χρονος συμπλήρωσε: «αυτό το οδηγώ γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες και είναι καινούργιο πάει. Αυτή είναι η Mercedes 2.300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα.

Έχει 260.000 χιλιόμετρα. Πήγε δέκα, δεκαπέντε μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια. Τα έριξε κάτω και χτύπησα πάνω σε ένα αυτοκίνητο».