Ναύπακτος: Σοκαριστικά βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER από το τροχαίο – Από θαύμα σώθηκαν μητέρα με παιδί

Σοκάρουν τα βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3/6 στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Συγκεκριμένα, στα βίντεο φαίνεται ο ηλικιωμένος οδηγός να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης, έξι σταθμευμένες μοτοσικλέτες και δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

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Παράλληλα, όπως φαίνεται στα βίντεο μια μητέρα αντιλαμβανόμενη την τρελή πορεία του οχήματος, σπρώχνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το ανήλικο κορίτσι της μέσα σε κατάστημα, σώζοντάς το από βέβαιο τραυματισμό.