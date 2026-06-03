ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκαριστικά βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER από το τροχαίο – Από θαύμα σώθηκαν μητέρα με παιδί

«Παγώνουν» το αίμα οι στιγμές

Ναύπακτος: Σοκαριστικά βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER από το τροχαίο – Από θαύμα σώθηκαν μητέρα με παιδί
DEBATER NEWSROOM

Σοκάρουν τα βίντεο ντοκουμέντα του DEBATER από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3/6 στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Συγκεκριμένα, στα βίντεο φαίνεται ο ηλικιωμένος οδηγός να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης, έξι σταθμευμένες μοτοσικλέτες και δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, όπως φαίνεται στα βίντεο μια μητέρα αντιλαμβανόμενη την τρελή πορεία του οχήματος, σπρώχνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το ανήλικο κορίτσι της μέσα σε κατάστημα, σώζοντάς το από βέβαιο τραυματισμό.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ