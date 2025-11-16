Μουζάκι Καρδίτσας: Άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες έξω από μπαρ

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15/11 στο Μουζάκι Καρδίτσας με τρία άτομα να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με το Trikalavoice.gr όλα ξεκίνησαν όταν συγκρούστηκαν παρέες που είχαν διαφορές με τρία άτομα να τραυματίζονται από μαχαίρι και να μεταφέρονται στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν προς ενίσχυση αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το Α.Τ. Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.