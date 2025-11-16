Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Μουζάκι Καρδίτσας: Άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες έξω από μπαρ

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Μουζάκι Καρδίτσας: Άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες έξω από μπαρ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15/11 στο Μουζάκι Καρδίτσας με τρία άτομα να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με το Trikalavoice.gr όλα ξεκίνησαν όταν συγκρούστηκαν παρέες που είχαν διαφορές με τρία άτομα να τραυματίζονται από μαχαίρι και να μεταφέρονται στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

Στο σημείο έσπευσαν προς ενίσχυση αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το Α.Τ. Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.

