Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να μεταπηδήσει στο γερμανικό πρωτάθλημα και την Ντόρτμουντ κάνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Έλληνας φέρελπις επιθετικός αποχωρεί από την ομάδα της καρδιάς του. Φεύγει από τον σύλλογο που τον εμπιστεύτηκε και ανδρώθηκε σε αυτόν. Έτσι, με ανάρτηση του αποχαιρέτησε την Γκενκ και τους φιλάθλους της με ένα βίντεο που περιέχει τις καλύτερες στιγμές το διεθνή επιθετικού με τον σύλλογο. Το οπτικοακουστικό υλικό συνοδεύεται από σχόλιο του πλέον παίκτη των Βεστφαλών, στο οποίο αναφέρει: «Για πάντα 3600. Ευχαριστώ για όλα, Γκενκ».

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Ο αριθμός 3600 που αναγράφεται στη λεζάντα του σχετικού ποστ είναι συμβολικός, καθώς το εν λόγω νούμερο αποτελεί τον ταχυδρομικό κώδικα της πόλης.

Το βίντεο εδώ.