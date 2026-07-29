Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε τους γονείς και το αδερφάκι της σε τροχαίο

Θετική φαίνεται πως είναι η εξέλιξη με το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, καθώς αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι έχσε στο τροχαίο δυστύχημα τους γονείς του και το 6 μηνών αδερφάκι του.

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H 7χρονη, μετά το τροχαίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και είχε διακομιστεί το ίδιο βράδυ στο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα.

Το πρωί της επόμενης ημέρας είχε διακομιστεί διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα, οπότε και επέστρεψε στο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της 7χρονης βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία μετέβη στη Μολδαβία μόνο για τις κηδείες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.