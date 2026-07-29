Στέλιος Βασιλειάδης: Στον «Ερυθρό Σταυρό» ο θρύλος της μπασκετικής ΑΕΚ – Υπέστη εγκεφαλικό

Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ο Στέλιος Βασιλειάδης νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Στέλιος Βασιλειάδης υπέστη την Τρίτη (28.07.2026) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον “Ερυθρό Σταυρό”.

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“Ένας από τους «θεούς» του «Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου» της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…

Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η οικογένεια της «Βασίλισσας» στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.

Κουράγιο, Κύριε Στέλιο” αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ στην ανάρτησή της.

Ο Στέλιος Βασιλειάδης κατέκτησε 6 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ (1961, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970), ενώ η κορυφαία του μπασκετική στιγμή ήρθε στις 4 Απριλίου του 1968, ως μέλος της Ένωσης που κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων (89-82 τη Σλάβια Πράγας).