Στέλιος Βασιλειάδης: Στον «Ερυθρό Σταυρό» ο θρύλος της μπασκετικής ΑΕΚ – Υπέστη εγκεφαλικό
Ο Στέλιος Βασιλειάδης κατέκτησε 6 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ ενώ ως μέλος της Ένωσης κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων
Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ο Στέλιος Βασιλειάδης νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Στέλιος Βασιλειάδης υπέστη την Τρίτη (28.07.2026) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον “Ερυθρό Σταυρό”.
“Ένας από τους «θεούς» του «Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου» της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…
Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η οικογένεια της «Βασίλισσας» στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.
Κουράγιο, Κύριε Στέλιο” αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ στην ανάρτησή της.
Ο Στέλιος Βασιλειάδης κατέκτησε 6 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ (1961, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970), ενώ η κορυφαία του μπασκετική στιγμή ήρθε στις 4 Απριλίου του 1968, ως μέλος της Ένωσης που κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων (89-82 τη Σλάβια Πράγας).
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