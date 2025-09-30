Μετωπική σύγκρουση στην Καβάλα: Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί (φωτογραφίες)

Το βράδυ της Τρίτης, δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά στον δρόμο του Παληού, στην περιοχή Γλάστρες στην Καβάλα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών ένα παιδί, ενώ η Πυροσβεστική απεγκλώβισε έναν από τους τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όχημα της Πυροσβεστικής και δυνάμεις της Τροχαίας που ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ένας από τους οδηγούς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλ, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Φωτογραφίες από το σημείο