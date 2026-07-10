Ασπρόπυργος: Από τι προκλήθηκε η κόλαση φωτιάς και εκρήξεων στην επιχείρηση, τα λάθη που εξετάζονται – Νέο βίντεο

Τα ακριβή αίτια πίσω από τις εκρήξεις και τη μεγάλη φωτιά στην επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης 9/7 εξετάζουν οι Αρχές.

Η φωτιά επεκτάθηκε μετά την αρχική έκρηξη σε φιάλη αερίου, ενώ ακολούθησε ισχυρότερη σε παρακείμενο βυτιοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη του, μετέφερε ποσότητα προπανίου που εκτιμάται μεταξύ 1,5 και 2 τόνων.

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Από το σοβαρό τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, με τρεις εξ αυτών να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Για την φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο συνελήφθησαν 2 άτομα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιόφορου οχήματος, όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο που έφερε στο φως το Mega, φαίνονται οι στιγμές μετά την έκρηξη και ακούγονται φωνές. Μάλιστα, μέσα από τον πυκνό καπνό ξεπροβάλλει ένας άνδρας με καμένα ρούχα και εγκαύματα. «Έλα, έλα από εδώ. Έσκασε η “αρκούδα”» ακούγεται ένας άλλος.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν άμεσα αυτοψία στον χώρο και συγκέντρωσαν στοιχεία, ενώ συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, εξετάζοντας όλες τα σενάρια που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη και τη φωτιά.

Εκτιμάται ότι κάποια από τις φιάλες ασετιλίνης που χρησιμοποιούνται για την οξυγονοκόλληση είχε διαρροή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης, υπήκοοι Ρουμανίας, που βρίσκονταν στον χώρο της έκρηξης τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας απ’ αυτούς πριν χάσει τις αισθήσεις του πρόλαβε να πει στο πλήρωμα του πρώτου πυροσβεστικού που έσπευσε στο σημείο ότι «άναψα τσιγάρο και έγινε η έκρηξη».

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, «το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου – ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης».

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Εν τω μεταξύ, τις επόμενες ημέρες θα ερευνηθεί εάν η επιχείρηση διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας (σ.σ. ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι διαθέτει), καθώς και αν οι δύο βαριά τραυματίες υπάλληλοι απασχολούνταν νόμιμα.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο αναμένεται να λάβει καταθέσεις από εργαζόμενους και τραυματίες.