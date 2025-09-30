Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα στον ΒΟΑΚ – Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία μετά τη σφοδρή σύγκρουση
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της Σταλίδας, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο.
Τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα. Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με κομμάτια από τα οχήματα να σκορπίζονται στο οδόστρωμα και να προκαλούν καθυστερήσεις στην κίνηση.
