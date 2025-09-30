Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα στον ΒΟΑΚ – Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 

Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία μετά τη σφοδρή σύγκρουση

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα στον ΒΟΑΚ – Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της Σταλίδας, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο.

Τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα. Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με κομμάτια από τα οχήματα να σκορπίζονται στο οδόστρωμα και να προκαλούν καθυστερήσεις στην κίνηση.

Φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ