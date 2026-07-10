Πανικός στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο πήγε να φύγει και “κρεμάστηκε” στον καταπέλτη πλοίου (φωτογραφίες)
Η μαρτυρία του οδηγού στο DEBATER
Πανικός προκλήθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας όταν ένα αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στον καταπέλτη πλοίου, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί.
Συγκεκριμένα, κατά την επιβίβαση των αυτοκινήτων ο οδηγός, ενώ ήταν σε ευθεία και έμπαινε στο πλοίο, φέρεται να γλίστρησε ο τροχός με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κρεμαστεί στην κυριολεξία πάνω στον καταπέλτη.
Σύμφωνα με μαρτυρία του οδηγού στο DEBATER: «Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Ξαφνικά μου έφυγε. Ήμουν σε ευθεία».
πηγή στην Google
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