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ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο πήγε να φύγει και “κρεμάστηκε” στον καταπέλτη πλοίου (φωτογραφίες)

Η μαρτυρία του οδηγού στο DEBATER

Πανικός στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο πήγε να φύγει και “κρεμάστηκε” στον καταπέλτη πλοίου (φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Πανικός προκλήθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας όταν ένα αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στον καταπέλτη πλοίου, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί.

Συγκεκριμένα, κατά την επιβίβαση των αυτοκινήτων ο οδηγός, ενώ ήταν σε ευθεία και έμπαινε στο πλοίο, φέρεται να γλίστρησε ο τροχός με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κρεμαστεί στην κυριολεξία πάνω στον καταπέλτη.

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Φωτογραφία

Σύμφωνα με μαρτυρία του οδηγού στο DEBATER: «Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Ξαφνικά μου έφυγε. Ήμουν σε ευθεία».

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