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Μπρούκλιν: Η δραματική διάσωση γυναίκας που κρεμάστηκε από γέφυρα για να αυτοκτονήσει – “Μην το κάνεις σε παρακαλώ” (βίντεο)

Η προσπάθεια των αστυνομικών να την μεταπείσουν

Μπρούκλιν: Η δραματική διάσωση γυναίκας που κρεμάστηκε από γέφυρα για να αυτοκτονήσει – “Μην το κάνεις σε παρακαλώ” (βίντεο)
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Κάμερες σε στολές αστυνομικών κατέγραψαν την δραματική επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας που ανέβηκε σε γέφυρα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με σκοπό να βουτήξει στο κενό.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης με έναν εκ των αστυνομικών που προσέγγισε πρώτος τη γυναίκα να της λέει «θέλω απλώς να σου μιλήσω».

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«Τι συμβαίνει σήμερα; Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό είμαι εδώ πάνω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι περνάς, αλλά θέλω να καταλάβω. Έχουμε υπηρεσίες στις οποίες μπορούμε να σε βοηθήσουμε» συνέχισε να λέει σε ήρεμους τόνους ο αστυνομικός.

«Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να δεχτείς βοήθεια, σου το υπόσχομαι» συνέχισε ο αστυνομικός την προσπάθειά του να πείσει την γυναίκα.

Η γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τη New York Post, έχει ιστορικό ψυχικών προβλημάτων, παρέμεινε στη γέφυρα για περισσότερο από μία ώρα.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά κοντά ώστε ένας από αυτός να την αρπάξει και να την αγκαλιάσει.

«Μην το κάνεις. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε καταλαβαίνω. Είσαι καλά, στο υπόσχομαι. Σε καταλαβαίνω, στο υπόσχομαι. Όλα θα πάνε καλά. Δεν έχεις πρόβλημα» της είπε αφού την έσωσε.

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Σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για παρακολούθηση.

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