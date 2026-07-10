Άργος: Απολογούνται οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο, τι υποστηρίζουν – “Κλειδί” η βαλλιστική εξέταση

Απολογούνται σήμερα Παρασκευή 10/7 στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που τα ξημερώματα της Τρίτης 7/7 πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά τον 20χρονο στο Άργος, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, οι αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβολήσαν για εκφοβισμό.

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Την ίδια στιγμή, η κατάσταση της υγείας του 20χρονου που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου τόνισε πως για το περιστατικό στο Άργος είναι σημαντική η ιατροδικαστική εξέταση του 20χρονου, ώστε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε.

«Είναι πολύ σημαντική η ιατροδικαστική εξέταση, κάτι το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί είναι κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάστασή του, όμως θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση που θα διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε αυτός ο άνθρωπος».

«Από τη στιγμή που βρήκαμε κάλυκες στο σημείο, προφανώς και οι σφαίρες έφυγαν από τα όπλα των αστυνομικών. Θα δούμε από ποιο όπλο, γιατί κι αυτό μπορεί να φανεί με τη βαλλιστική εξέταση. (…) Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που πιστεύει ότι δύο άνθρωποι κοντά στην ηλικία των 50 ετών, με αρκετά χρόνια υπηρεσίας στο δρόμο, σε μάχιμες υπηρεσίες, οι οποίοι δεν έχουν προκαλέσει ποτέ πρόβλημα στην υπηρεσία και έχουν ανταπεξέλθει σε πολύ σοβαρά περιστατικά, με οικογένειες και οι δύο, δεν νομίζω ότι πιστεύει κάποιος άνθρωπος ότι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν έξω με πρόθεση να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν κάποιο συμπολίτη μας».

«Για 35 λεπτά, καταδίωκαν έναν άνθρωπο, ο οποίος προσπάθησε δύο φορές να παρασύρει συναδέλφους. Εμβόλισε τέσσερις φορές περιπολικά οχήματα της αστυνομίας, δεν σταματούσε με καμία προειδοποίηση και ηχητικό των αστυνομικών».

Άργος: «Τον σκοτώσανε πολύ άγρια, είναι αυτιστικός» λέει η μητέρα του 20χρονου

Μιλώντας στο MEGA χθες Πέμπτη 9/7, η μητέρα του 20χρονου συγκλόνισε: «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».

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Σύμφωνα με την ίδια, «δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».

«Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει», συμπληρώνει.

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«Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει» συμπλήρωσε η ίδια.

«Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια», κατέληξε η μητέρα του νεαρού.