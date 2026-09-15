Phantom στην Τανάγρα: Η ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσε ευρήματα από τον σάκο της σορού – Τι αναφέρει το έγγραφο

Νέα ερωτήματα για τη διαχείριση των ευρημάτων από τη συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα προκαλεί έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, το οποίο φέρνουν στο φως η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με το έγγραφο, αντικείμενα που συνδέονται με το δυστύχημα εντοπίστηκαν μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου σμηναγού Δημητρίου Πέτρου, όταν αυτή είχε ήδη μεταφερθεί στα Ιωάννινα για την ταφή.

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Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την πτώση του αεροσκάφους.

Τι αναφέρει το έγγραφο της 10ης Σεπτεμβρίου

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2026 και συντάχθηκε από τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννη Αϊβατίδη.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της σορού για την ταφή εντοπίστηκαν μέσα στον σάκο διάφορα αντικείμενα που είχαν μεταφερθεί μαζί της.

Ανάμεσά τους βρισκόταν εγχειρίδιο επιβίωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, αρκετές σελίδες του οποίου ήταν μερικώς καμένες.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. στα Ιωάννινα και έδωσε ένορκη κατάθεση. Στη συνέχεια, τα αντικείμενα κατασχέθηκαν ώστε να παραδοθούν αρμοδίως ως πειστήρια που συνδέονται με την πτώση του Phantom.

Τα αντικείμενα που εξετάζονται

Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση που επικαλείται το δημοσίευμα, ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται:

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Ένα πράσινο αντικείμενο που ενδέχεται να αποτελεί τμήμα ηλεκτρονικής πλακέτας, πιθανώς με υποδοχή τύπου card-edge.

Ένα κομμάτι με περιστρεφόμενη κλίμακα, την ένδειξη «meters» και αριθμούς όπως 4.000 και 8.000, το οποίο εξετάζεται εάν προέρχεται από μηχανισμό υψομέτρου.

Ένα μεταλλικό εξάρτημα που ενδέχεται να είναι αγκράφα ρύθμισης ιμάντα στρατιωτικού εξοπλισμού πτήσης.

Ένα μαύρο γυαλιστερό κομμάτι, πιθανώς από κάλυμμα ή μονωτικό περίβλημα, με ενδείξεις έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία.

Η ακριβής ταυτότητα και προέλευση των συγκεκριμένων αντικειμένων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Θα πρέπει να εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες που διερευνούν τη συντριβή.

Ειδικά για το αντικείμενο που μοιάζει με τμήμα υψομέτρου, το δημοσίευμα δεν αναφέρει ότι περιέχει ή κατέγραψε δεδομένα πτήσης. Η πιθανή σημασία του για την έρευνα μπορεί να εκτιμηθεί μόνο μετά την επίσημη ταυτοποίησή του.

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Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Η ανεύρεση των αντικειμένων εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συντριβής δημιουργεί συγκεκριμένα ερωτήματα:

Σε ποιο στάδιο της περισυλλογής μεταφέρθηκαν τα αντικείμενα μαζί με τη σορό;

Είχαν καταγραφεί πριν από τη μεταφορά της στα Ιωάννινα;

Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον διαχωρισμό των συντριμμιών, του εξοπλισμού και των προσωπικών αντικειμένων;

Έχουν παραδοθεί πλέον όλα τα ευρήματα στους πραγματογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας;

Πραγματοποιήθηκε αντίστοιχος έλεγχος κατά τη μεταφορά της σορού του δεύτερου χειριστή στον Πύργο;

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη εξήγηση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το πώς τα συγκεκριμένα αντικείμενα μεταφέρθηκαν μέσα στον σάκο της σορού.

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Η ανεύρεσή τους δεν αποδεικνύει από μόνη της απόκρυψη ή σκόπιμη ενέργεια. Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να διευκρινίσουν εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περισυλλογής, καταγραφής και φύλαξης των ευρημάτων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, ενώ το F-4E Phantom II συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Athens Flying Week 2026.

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Το αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές:

ο επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας , 40 ετών,

, 40 ετών, ο σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών.

Και οι δύο ήταν έμπειροι χειριστές, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Διαβάστε τι εξετάζουν οι ειδικοί για τη συντριβή του Phantom και ποια στοιχεία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις.

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