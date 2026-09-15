Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Έως 15 λεπτά στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται το απόγευμα της Τρίτης (15/9) οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τη δυσκολότερη εικόνα.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στον ζωντανό χάρτη κυκλοφορίας της Google, αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, σε δρόμους του κέντρου και σε τμήματα της παραλιακής.

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Screenshot / Google Maps

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου ο χάρτης εμφανίζει εκτεταμένα τμήματα με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρούνται τμηματικά από την περιοχή του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία κοντά στον κόμβο σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις μικρότερης έκτασης εμφανίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω.

Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με τμηματικές καθυστερήσεις από το κέντρο προς το Χαλάνδρι, το Μαρούσι και την Κηφισιά.

Στη Λεωφόρο Μεσογείων οι οδηγοί συναντούν κατά τόπους πυκνή ροή, ιδιαίτερα στα τμήματα γύρω από τον Ζωγράφο και προς το Χαλάνδρι.

Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται παράλληλα σε δρόμους γύρω από τους Αμπελοκήπους, το Παγκράτι και το κέντρο της Αθήνας.

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Κίνηση σε παραλιακή και Πειραιά

Κατά τόπους προβλήματα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, κυρίως στα τμήματα γύρω από τον Πειραιά, την Καλλιθέα και τον Άλιμο.

Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ τμηματικές καθυστερήσεις εμφανίζονται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, προς Ηλιούπολη και Γλυφάδα.

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Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. Ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά. Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 10'-15' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 15, 2026

Στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής Οδού η κυκλοφορία εμφανίζεται ομαλότερη, με τα προβλήματα να συγκεντρώνονται κυρίως στις παραπάνω εξόδους.

Οι οδηγοί καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της κυκλοφορίας πριν ξεκινήσουν, καθώς η εικόνα στο οδικό δίκτυο μεταβάλλεται συνεχώς.