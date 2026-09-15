Τρόμος σε Boeing 737 στο Ιράν: Έσκασε ελαστικό μετά την απογείωση – Έκτακτη επιστροφή στο αεροδρόμιο

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της ιρανικής Sepehran Airlines, όταν ένα Boeing 737 αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μασχάντ λίγο μετά την απογείωσή του.

Το αεροσκάφος είχε προορισμό την πόλη Κερμανσάχ, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα σε ένα από τα ελαστικά του. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελαστικό έσκασε κατά τη διαδικασία της απογείωσης, ενώ διατυπώθηκαν αναφορές και για πιθανή ζημιά στον κινητήρα.

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Ο πιλότος ζήτησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μασχάντ, όπου το Boeing 737 πραγματοποίησε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση.

Αγωνία στο εσωτερικό του αεροσκάφους

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους καταγράφει την ένταση που επικράτησε ανάμεσα στους επιβάτες κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Στα πλάνα διακρίνονται επιβάτες σε κατάσταση αγωνίας, ενώ το πλήρωμα διαχειριζόταν την έκτακτη επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των επιβαινόντων, ενώ δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς.

An Iranian Sepehran Airlines Boeing 737 was forced to return to Mashhad Airport after a tire reportedly burst shortly after takeoff and the aircraft suffered engine damage.



The flight had been heading to Kermanshah.



Video from inside the plane showed tense passengers. pic.twitter.com/5yR8l6t3cH— Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες για τη βλάβη

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι το Boeing 737 αντιμετώπισε πρόβλημα με ελαστικό κατά την απογείωσή του από το Μασχάντ.

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Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ενδέχεται να προκλήθηκε ζημιά και σε κινητήρα του αεροσκάφους. Η έκταση και η ακριβής φύση της βλάβης δεν είχαν αποσαφηνιστεί επισήμως.

Ο γενικός διευθυντής του γραφείου διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της ιρανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας απέδωσε το συμβάν σε τεχνικό πρόβλημα.

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Το αεροσκάφος πρόκειται να υποβληθεί στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Δεύτερο περιστατικό για τη Sepehran στο Μασχάντ

Το νέο συμβάν καταγράφεται λίγες εβδομάδες μετά από διαφορετικό περιστατικό με αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας στο αεροδρόμιο του Μασχάντ.

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Στις 25 Αυγούστου, Boeing 737-500 της Sepehran Airlines βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωσή του, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Οι επιβάτες και το πλήρωμα είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Οι αρμόδιες ιρανικές υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια του νέου τεχνικού προβλήματος.