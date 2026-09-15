Ζωγράφου: Άνδρας ρίχνει υγρό στο ΙΧ αντιδημάρχου πριν ξεσπάσει η φωτιά – Βίντεο

Τις κινήσεις ενός άνδρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κώστα Πίτσιου, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:40 το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, σε πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου.

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Στο βίντεο που δημοσιεύει το DEBATER, ένας άνδρας φαίνεται να πλησιάζει το σταθμευμένο ΙΧ και να ρίχνει επάνω του υγρό. Λίγες στιγμές αργότερα το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες.

Στο σημείο εντοπίστηκε δοχείο με βενζίνη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Κάηκαν δύο μοτοσικλέτες – Ζημιές στην πολυκατοικία

Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν δίπλα στο αυτοκίνητο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε σημεία της πολυκατοικίας.

Σε ανάρτησή του μετά την επίθεση, ο Κώστας Πίτσιος ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και ανέφερε ότι θα αντιμετωπίσει και αυτό το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έγραψε, ζημιές προκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, τέντες, πλακάκια της πιλοτής, παράθυρα ισογείου, μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και κοινόχρηστους χώρους. Ο ίδιος έκανε λόγο για σημαντικό κόστος αποκατάστασης.

Ένα πρόσωπο στο βίντεο – Για δύο μιλά ο αντιδήμαρχος

Στο απόσπασμα που έχει δημοσιοποιηθεί διακρίνεται ένα πρόσωπο. Ο αντιδήμαρχος, ωστόσο, στην ανάρτησή του κάνει λόγο για δύο άτομα και αναφέρει ότι η αστυνομία συνέλεξε στοιχεία από το σημείο.

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Η αναφορά σε δύο πρόσωπα αποδίδεται στον ίδιο και δεν αποτελεί, μέχρι στιγμής, επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Η πιθανή συμμετοχή δεύτερου ατόμου, όπως και τα κίνητρα της επίθεσης, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Δύο ακόμη φωτιές σε οχήματα στην Αττική

Σε διαφορετικά περιστατικά, τις πρώτες ώρες της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκαν φωτιές σε οχήματα στην Παιανία και στο Γαλάτσι.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι οι δύο αυτές πυρκαγιές συνδέονται με την επίθεση στου Ζωγράφου.

Μάλιστα, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν άλλα δύο περιστατικά με φωτιές σε οχήματα στην Αττική.

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Συγκεκριμένα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία, ξέσπασε φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε μάντρα αυτοκινήτων.

Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 14 πυροσβέστες.

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Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, ξέσπασε φωτιά σε όχημα μέσα σε πυλωτή, στη συμβολή Πλάτωνος & Ήρας, στο Γαλάτσι.

Επιχείρησαν 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Λόγω της φωτιάς τρία άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ανάμεσα τους ένα αγοράκι τριών ετών.