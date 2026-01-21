Μενίδι: Πήγε να κλέψει χαλκό με ποδήλατο και προκάλεσε φωτιά – Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη

Η φωτιά που είχε ξεσπάσει τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (19/1) σε επιχείρηση στην περιοχή του Μενιδίου και είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν εμπρηστική ενέργεια.

Μάλιστα ο διαρρήκτης πήγε με ποδήλατο στο σημείο, αφαίρεσε χαλκοσωλήνες με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται να προκαλέσει φωτιά και να καταστραφεί επιχείρηση, αλλά και τρεις όμορες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θράσος του 37χρονου δράστη αποκαλύπτεται στο οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε το DEBATER καθώς διακρίνεται να φτάνει στο σημείο με ποδήλατο, και στη συνέχεια να προσπαθεί να κρύψει την λεία του μέσα σε κάδο απορριμμάτων με σκοπό να πάει άλλη ημέρα για να την πάρει.

Δεν υπολόγισε όμως στους έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Μενίδι που εξιχνίασαν την υπόθεση πολύ γρήγορα.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

Μεταμεσονύκτιες ώρες της 19-1-2026 σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου και -3- εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών.

Για την υπόθεση συνελήφθη, μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ μεσημβρινές ώρες της 19-1-2026 εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών, 37χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, διακεκριμένες κλοπές και κοινώς επικίνδυνη βλάβη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού κλοπής και εμπρησμού σε εγκαταστάσεις εργοστασίου και 3 εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, οι οποίοι διενεργώντας επίμονη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα και κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων ταυτοποίησαν άμεσα και συνέλαβαν τον 37χρονο δράστη.

Ειδικότερα, ο δράστης ,μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (19/1) , έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, εργοστάσιο στην περιοχή του Μενιδίου με σκοπό την κλοπή χαλκοσωλήνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αφαίρεση των χαλκοσωλήνων, προκάλεσε πυρκαγιά η οποία άμεσα επεκτάθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις παρακείμενων εταιρειών, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αφού προηγουμένως απέκρυψε σε κάδο σωλήνες χαλκού που είχε αφαιρέσει, με σκοπό να επιστρέψει σε μεταγενέστερο χρόνο και να τους μεταφέρει δίχως να γίνει αντιληπτός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπών, καθώς και ληστεία σε βάρος ανηλίκου στην περιοχή του Μενιδίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.