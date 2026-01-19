Μενίδι: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά που έκανε «στάχτη» εργοστάσιο πλαστικών – Έκαψε καλώδια για να πάρει τον χαλκό

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που φέρεται να ευθύνεται για την καταστροφική πυρκαγιά στο Μενίδι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς τέσσερα εργοστάσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 37χρονο Ρομά, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι εισήλθε σε εργοστάσιο πλαστικών, από όπου αφαίρεσε καλώδια. Στη συνέχεια, φέρεται να τα έκαψε επί τόπου προκειμένου να αποσπάσει τον χαλκό.

Η φωτιά, ωστόσο, ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, επεκτάθηκε στο εργοστάσιο πλαστικών και κατόπιν σε τρεις ακόμη γειτονικές επιχειρήσεις που βρίσκονταν στον ίδιο βιομηχανικό χώρο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά.