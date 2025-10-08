Μελίσσια: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη τρία άτομα που ρήμαζαν οικίες στη Βορειοανατολική Αττική

Στη σύλληψη τριών ατόμων που ρήμαζαν οικίες στη Βορειοανατολική Αττική προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Μελίσσια το μεσημέρι της Κυριακής 28/9.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 18 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για εν εξελίξει διάρρηξη οικίας στην περιοχή των Μελισσίων.

Άμεσα κινήθηκαν προς την οικία όπου εντόπισαν έξω από την εν λόγω οικία, τους -3- αλλοδαπούς και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι -3- αλλοδαποί επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή και μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεντέλης ενώ κατασχέθηκε και το όχημα με το οποίο είχαν μεταβεί στο σημείο, όπου εντοπίστηκαν εντός και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεντέλης, μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν -3- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών οικιών σε Αφίδνες, Βαρνάβα και Ντράφι όπου οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό άνω των -30.000- ευρώ καθώς και πλήθος κοσμημάτων.

Όπως προέκυψε, οι -3- κατηγορούμενοι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών καθώς προσέγγιζαν οικίες με οχήματα, τα οποία είχαν μισθωθεί από έτερους αλλοδαπούς, και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν μπαλκονόπορτες και παράθυρα οικιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.