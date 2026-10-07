Μητσοτάκης – Ρούμπιο: Τι συζήτησαν στο Μαξίμου – Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια

Την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ επιβεβαίωσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με τη συνεργασία να καλύπτει την άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

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Ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου και επανέλαβε την προσήλωση της χώρας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε η ελληνική συμμετοχή με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ενέργεια, LNG και έργα συνδεσιμότητας

Στις συνομιλίες ανταλλάχθηκαν απόψεις για έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

«Είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας», ανέφερε.

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Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων, χαρακτηρίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Στο τραπέζι Ουκρανία, Ιράν και Μέση Ανατολή

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

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Εξήραν επίσης τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μητσοτάκης: «Οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών»

Υποδεχόμενος τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την ομιλία του στην Πνύκα, σημειώνοντας ότι ανέδειξε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και την οφειλή του δυτικού κόσμου στην αρχαία Αθήνα.

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«Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας, πιστεύω, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», δήλωσε.

Περιέγραψε την Ελλάδα ως «γέφυρα» μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου, προσθέτοντας: «Συμφωνώ μαζί σας ότι αποτελούμε έναν αναντικατάστατο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

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Ρούμπιο: «Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα»

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συμμαχία εδράζεται σε κοινή κουλτούρα και κοινές αξίες, ενώ έχει επεκταθεί πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και του εμπορίου, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον λαό της Ελλάδας όσο και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.

Χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο σε μια περιοχή με πολλούς παράγοντες ανασφάλειας και στάθηκε στη σύγκλιση των δύο πλευρών:

«Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση».

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αντώνης Αλεξανδρίδης και η Αριστοτελία Πελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.