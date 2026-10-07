Υπόθεση Καμπούρη: Το δίκτυο των 29 εταιρειών και ο μηχανισμός μεταφοράς χρεών σε «αχυρανθρώπους»

Ένα δίκτυο 29 εταιρειών, στο οποίο πραγματικές επιχειρήσεις συνδέονταν με εικονικές εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων», περιγράφει η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση στην οποία κατηγορούνται ως αρχηγικά μέλη ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο μηχανισμός φέρεται να επέτρεπε την αποφυγή καταλογισμού ασφαλιστικών υποχρεώσεων στους πραγματικούς επιχειρηματίες και τη μη απόδοση φόρων στο Δημόσιο.

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Η συνολική ζημιά υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τους εταιρικούς λογαριασμούς φέρονται να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις πραγματικές επιχειρήσεις στις εικονικές εταιρείες

Το δίκτυο εκτεινόταν στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Όπως περιγράφει η αστυνομία, οι επιχειρηματίες συνέστηναν αρχικά εταιρείες και στη συνέχεια δημιουργούσαν επιπλέον εταιρικές οντότητες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Οι εικονικές αυτές εταιρείες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν διέθεταν φυσική έδρα ούτε πραγματική δραστηριότητα. Η χρήση τους φέρεται να εξυπηρετούσε την αποφυγή εντοπισμού των πραγματικών εμπλεκομένων.

Πώς φέρονται να μεταφέρονταν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Στον πυρήνα του μηχανισμού βρισκόταν η ανάληψη, μέσω των εταιρειών του δικτύου, των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που προέκυπταν από την απασχόληση εργαζομένων.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ δεν καταλογίζονταν στους πραγματικούς εταίρους. Παράλληλα, φέρονται να μην αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ.

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Έτσι, σύμφωνα με την κατηγορία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες απομακρύνονταν από τις υποχρεώσεις που δημιουργούσε η λειτουργία των επιχειρήσεών τους, αξιοποιώντας τις εταιρείες των παρένθετων προσώπων.

Γιατί επιλέγονταν οικονομικά αδύναμοι «αχυράνθρωποι»

Η οικονομική κατάσταση των προσώπων που εμφανίζονταν στις εταιρείες αποτελούσε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, βασικό κριτήριο επιλογής.

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Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να επιλέγονταν επειδή βρίσκονταν σε κακή οικονομική κατάσταση, γεγονός που καθιστούσε ανέφικτη την είσπραξη υποχρεώσεων από αυτούς.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν αυτόν τον ρόλο. Για έναν από τους εμπλεκομένους, γνωστό από την τηλεοπτική του παρουσία, το DEBATER έχει παρουσιάσει ποιος είναι ο «Mr Κωλοτούμπας» και πώς συνδέεται με την υπόθεση.

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Ο κομβικός ρόλος των τεσσάρων λογιστών

Οι τέσσερις λογιστές που κατηγορούνται στην υπόθεση φέρονται να αναλάμβαναν τις διαδικασίες που απαιτούνταν για τη λειτουργία του δικτύου.

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει σε αυτούς ενέργειες που αφορούσαν:

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Την έναρξη δραστηριότητας των εταιρειών .

. Τη φορολογική διαχείρισή τους.

Τις διαδικασίες ασφάλισης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επαγγελματικές γνώσεις και η εμπειρία τους ήταν κρίσιμες για την εφαρμογή του φερόμενου σχεδίου.

Η διαδρομή των χρημάτων στους εταιρικούς λογαριασμούς

Η έρευνα περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να νομιμοποιούνταν τα παράνομα έσοδα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα ποσά απορροφούνταν από το δίκτυο των εταιρειών και αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια φέρονται να χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Στις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ, οχήματα, εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, ταμειακές μηχανές και POS.

Η υπεράσπιση μιλά για οφειλές και αρνείται την κατηγορία

Οι δικηγόροι του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας, δηλώνουν ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι.

Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι η ύπαρξη οφειλής προς τον ΕΦΚΑ δεν συνιστά από μόνη της απάτη. Από την πλευρά του, ο κ. Γλύκας έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί της αστυνομικής έρευνας και οι θέσεις της υπεράσπισης θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.