ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις στα νοσοκομεία

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2026 για 839 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε νοσοκομεία, καθώς και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.

Πώς εμφανίζονται οι υποψήφιοι στους πίνακες

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Από 8 έως 19 Οκτωβρίου οι ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση».

Η προθεσμία διαμορφώνεται ως εξής:

Έναρξη: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00. Λήξη: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00.

Υποχρεωτικό το παράβολο των 50 ευρώ

Για την εξέταση της ένστασης απαιτείται παράβολο 50 ευρώ. Χωρίς αυτό, η ένσταση δεν εξετάζεται.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιλέγοντας ως φορέα το «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμό του μέχρι την υποβολή της.

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Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, με την ονομασία «Ηλεκτρονικό Παράβολο».

Τι ισχύει για τις θέσεις με κωδικούς 443 και 487

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις θέσεις ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, ειδικότητας ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, με κωδικούς 443 και 487.

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Λόγω έλλειψης υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τα απαιτούμενα προσόντα, οι συγκεκριμένες θέσεις θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ Χειριστών–Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, της αντίστοιχης ειδικότητας.