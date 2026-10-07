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Βίκυ Σταυροπούλου σε Αλέξη Γεωργούλη: “Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι”

Η τρυφερή φωτογραφία τους

Βίκυ Σταυροπούλου σε Αλέξη Γεωργούλη: “Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι”
Πηγή φωτογραφίας: Instagram/vickystavropoulouofficial
DEBATER NEWSROOM

Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης διατηρούν εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες μια στενή φιλία, που ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στην αγαπημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης “Είσαι το ταίρι μου”. Με αφορμή τα γενέθλιά του, η ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια. Έτσι, κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

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Φωτογραφία

“Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι!!!”, έγραψε πάνω στη φωτογραφία η Βίκυ Σταυροπούλου, προσθέτοντας και μια κόκκινη καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης γνωρίζονται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, από την εποχή που συνεργάστηκαν στη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου». Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα, με τους δύο ηθοποιούς να έχουν μιλήσει αρκετές φορές με ιδιαίτερα θερμά λόγια ο ένας για τον άλλον.

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