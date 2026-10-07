Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν – Την έδιωξαν από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, όταν εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου είχε ζήσει σχεδόν επτά δεκαετίες. Τον θάνατό της ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το σωματείο ενοικιαστών της Μαδρίτης.

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν μετά την έξωσή της και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην κατοικία της, παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για την επιστροφή της. Η ιστορία της είχε προκαλέσει συγκίνηση και οργή, με χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν για την προστασία της στέγης.

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Η έξωση που προκάλεσε κύμα συμπαράστασης

Η Μαρικάρμεν απομακρύνθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στην περιοχή Ρετίρο της Μαδρίτης. Εκεί βρισκόταν το σπίτι της για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Η εικόνα της 87χρονης να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο έγινε το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της υπόθεσης. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, προσπαθώντας να εμποδίσουν την απομάκρυνσή της και φωνάζοντας ότι δεν είναι μόνη.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE, ήταν η τέταρτη απόπειρα έξωσης. Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας του ακινήτου, το ενοίκιο είχε αυξηθεί στο πενταπλάσιο.

Η υπόθεση ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της γειτονιάς της. Χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί ημέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της ηλικιωμένης και ζητώντας παρεμβάσεις για την κρίση στέγης.

Η συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της

Μετά την έξωση, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να βρεθεί λύση που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στην κατοικία της.

Όπως μετέδωσε η El Español, επιτεύχθηκε συμφωνία για νέα μίσθωση διάρκειας οκτώ ετών, με ενοίκιο περίπου 500 ευρώ τον μήνα. Η επιστροφή της θα γινόταν όταν έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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Η συμφωνία, όμως, δεν πρόλαβε να μετατραπεί σε επιστροφή στο σπίτι.

Το μήνυμά της μέσα από το νοσοκομείο

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την έξωση, η Μαρικάρμεν είχε ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της και τους είχε ζητήσει να συνεχίσουν να αγωνίζονται.

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«Δεν τα καταφέραμε, αλλά σας παρακαλώ, αγωνιστείτε», ήταν το μήνυμά της.

Η ίδια εξηγούσε ότι, ακόμη κι αν δεν είχε καταφέρει να υπερασπιστεί τη δική της κατοικία, ήθελε η προσπάθειά της να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να παλέψουν για το σπίτι τους.

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Μια προσωπική ιστορία στο επίκεντρο της κρίσης στέγης

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν ανέδειξε την πίεση που αντιμετωπίζουν οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η εκτόξευση των ενοικίων, η αλλαγή χαρακτήρα ολόκληρων γειτονιών και η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών έχουν μετατρέψει τη στέγαση σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.

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Για όσους κινητοποιήθηκαν στο πλευρό της, η Μαρικάρμεν έγινε το πρόσωπο μιας ευρύτερης διεκδίκησης: να μπορούν οι άνθρωποι να παραμένουν στα σπίτια και στις γειτονιές όπου έχουν χτίσει τη ζωή τους.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, το σωματείο ενοικιαστών δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα, κρατώντας ζωντανή την παρακαταθήκη της.