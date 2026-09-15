Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί – Στο επίκεντρο οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς έλαβαν νέα προθεσμία μετά την μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

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Δύο “alarm 9” σε 60 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό έγγραφο, σχετικά με τις καταγραφές του μηχανήματος του ιατρείου, που έφερε στο φως το DEBATER, αποτυπώνεται με ακρίβεια δευτερολέπτου η ενεργοποίηση δύο διαδοχικών συναγερμών με την ένδειξη «alarm 9», οι οποίοι καταγράφηκαν με απόσταση μόλις ενός λεπτού.

Παράλληλα, περιγράφεται για πρώτη φορά αναλυτικά τι σήμαινε ο συγκεκριμένος κωδικός: το μηχάνημα είχε εντοπίσει ότι η πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής είχε υπερβεί το ανώτατο καθορισμένο όριο.

Οι τρεις κρίσιμες καταγραφές

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συμπληρωματικό έγγραφο, στο ιστορικό του μηχανήματος καταγράφηκαν:

14:14:42: Ενεργοποίηση της λειτουργίας «start treatment».

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «start treatment». 14:25:32: Πρώτη καταγραφή «alarm 9».

Πρώτη καταγραφή «alarm 9». 14:26:32: Δεύτερη καταγραφή «alarm 9».

Η πρώτη προειδοποίηση εμφανίζεται, επομένως, 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα μετά την καταγεγραμμένη ενεργοποίηση του «start treatment», ενώ ο δεύτερος συναγερμός ακολουθεί ακριβώς 60 δευτερόλεπτα αργότερα.

Το έγγραφο αναφέρει ακόμη ότι κάθε λειτουργία «alarm 9» ακολουθήθηκε από καταχώριση «validate alarm 9», δηλαδή επικύρωση του συναγερμού στο σύστημα.

Από το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν προκύπτει ποιος προχώρησε στην επικύρωση ούτε ποιες ενέργειες έγιναν μετά την εμφάνιση των δύο προειδοποιήσεων.

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Το συμπληρωματικό έγγραφο και οι καταγραφές του μηχανήματος αποτελούν στοιχεία προς αξιολόγηση. Δεν πιστοποιούν από μόνα τους την αιτία της ανακοπής ή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.