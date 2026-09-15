Άγιοι Θεόδωροι: Επιχείρηση διάσωσης δύο 29χρονων πεζοπόρων – Εντοπίστηκαν μέσω του 112

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο 29χρονων πεζοπόρων, μίας γυναίκας και ενός άνδρα, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν στην περιοχή Ασπρόκαμπος, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:45 της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου.

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Οι δύο πεζοπόροι κάλεσαν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε ο άμεσος γεωεντοπισμός τους.

Τους προσέγγισαν οι πυροσβέστες

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους δύο 29χρονους και στη συνέχεια τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση παροχής βοήθειας ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.