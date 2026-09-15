Φυλακές Αυλώνα: Έξι συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ – Ανάμεσά τους σωφρονιστικός υπάλληλος

Σε έξι συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

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Στόχος των ερευνών ήταν η αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό σωφρονιστικών καταστημάτων.

Η κινητοποίηση των Αρχών πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κατοχή και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές Αυλώνα.

Ναρκωτικά και κινητά σε τρία κελιά

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε τρία κελιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Μικροποσότητα κοκαΐνης

Ακατέργαστη κάνναβη

Κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας»

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική προανάκριση, πέντε κρατούμενοι που συνελήφθησαν για την κατοχή των ναρκωτικών φέρονται να διακινούσαν από κοινού ποσότητες ουσιών σε συγκρατούμενούς τους.

Συνελήφθη και σωφρονιστικός υπάλληλος

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της Αστυνομίας, στην κατοχή του βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη και κατασχέθηκε.

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Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.