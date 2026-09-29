Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής: Συνεδριάζει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στο Μαρούσι

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις 15:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του, Χρ. Γώγου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αμαρουσίου, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημήτρη Μόσχα 55.

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Πού θα αναρτηθούν οι αποφάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτώνται σταδιακά στον σχετικό σύνδεσμο. Οι αποφάσεις προηγούμενων συνεδριάσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επισυνάπτονται, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε.

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