Βόλος: «Βόμβα» με Ρεμί Καμπελά – Συμφωνία με τον Ολυμπιακό

Μία ιδιαίτερα ηχηρή μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Βόλος, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά.

Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός δεν βρισκόταν στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας των «ερυθρόλευκων» και οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία για τη μετακίνησή του στην ομάδα της Μαγνησίας.

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Περνάει εξετάσεις και υπογράφει

Ο Καμπελά αναμένεται το Σάββατο (12/9) να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Βόλο έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η απόκτησή του προσθέτει ποιότητα και μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία στη μεσοεπιθετική γραμμή της θεσσαλικής ομάδας.

Η διαδρομή του Ρεμί Καμπελά

Ο Ρεμί Καμπελά γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1990 και έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές με την Εθνική Γαλλίας.

Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Αζαξιό και στη συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μονπελιέ, με την οποία προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 2009. Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Αρλ Αβινιόν, πριν επιστρέψει στη Μονπελιέ.

Το 2014 η Νιουκάστλ δαπάνησε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Μαρσέιγ, της Σεντ Ετιέν, της Κράσνονταρ και ξανά της Μονπελιέ.

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Από το 2022 έως το 2025 αγωνίστηκε στη Λιλ, προτού μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τον Ιανουάριο του 2026 παραχωρήθηκε δανεικός στη Ναντ.

Οι αριθμοί του σε Ολυμπιακό και Ναντ

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Καμπελά πραγματοποίησε 10 συμμετοχές και μοίρασε δύο ασίστ.

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Κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στη Ναντ αγωνίστηκε σε 12 αναμετρήσεις, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ.